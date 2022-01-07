Valiliğe gelişinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tarafından karşılanan Özvar, şeref defterini imzaladı.

Öksüz, ziyarette yaptığı konuşmada, Özvar'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Kafkas Üniversitemiz her geçen yıl öğrenci ve öğretim üyesi sayısını arttırıyor, gelişmekte olan üniversitemiz ilimiz için önemlidir. Üniversitemizin mevcut yol haritasının hazırlanması, ihtiyaçlarının karşılanması ve üniversitemizin geldiği noktanın değerlendirilmesi açısından bu ziyaretin önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özvar'a ilimize teşrif ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Özvar da serhat ili Kars'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Kars'ta hizmet veren Kafkas Üniversitesini ziyaret etmek istedim. Bu ziyaretin muhtevası üniversitemizin geleceğine ilişkin vizyonunu ve misyonunu tartışmak, şu anda yapmakta olduğu faaliyetlerini değerlendirmek ve bundan sonrası için yapılacak olanları mütalaa ve müzakere etmektir." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesinde yapılacak çalışmaları yerinde görüşeceklerini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"YÖK olarak üniversitelerimizi çeşitli vesilelerle ziyaret ederek, üniversitelerimize güç vermek, onlarla hareket etmek ve birlikte işbirliğiyle Türk yüksek öğretim hayatına hizmet etmek amacındayız. Bu vesile ile Kars'ta bulunuyorum, güzel ilimiz ve üniversitemizi ziyaret edeceğiz. Bu nedenle büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu bildirmek isterim."

Konuşmaların ardından görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.