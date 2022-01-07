Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta Yenişehir Mahallesi 74010. Sokak'ta H.T. ile arkadaşları oldukları öğrenilen M.F. ve S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan H.T, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
Sıradaki Haber
Çanakkale Mobil Müze Tırı Tatvan’da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz