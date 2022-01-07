Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saklandığı TIR'dan düşüp yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de saklandığı TIR'dan yola düşen düzensiz göçmen yaralandı.
Edirne'de Bulgaristan'a geçmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden TIR'ın sürücüsü Ş.E, sınır kapısına iki kilometre kala dorse kısmından bir şeyin yola düştüğünü fark ederek emniyet şeridinde durdu.
Sürücü, yol ortasında yatan kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının 17 yaşındaki Afganistan uyruklu S.Z. olduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenin, park halindeyken tırın dorsesindeki yedek lastik bölmesine saklanarak sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi.
Etiketler: Bulgaristan Düzensiz Göçmenler Edirne
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