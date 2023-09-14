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Güncel
DHA 14.09.2023 15:39

Ağrı'da tarihi İpek Yolu'nda 16 kilometrelik sağlık yürüyüşü

Ağrı'da İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile bir grup gönüllü doğasever, sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekmek amacıyla 'Sağlıklı Yaşam İçin Hareket Et' ve 'Her Gün 10 Bin Adım' yazılı pankart eşliğinde tarihi İpek Yolu'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Ağrı'da tarihi İpek Yolu'nda 16 kilometrelik sağlık yürüyüşü

 İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı öncülüğünde Eleşkirt ilçesinden Tahir beldesine olan 16 kilometrelik yürüyüşe katılanlar, aynı zamanda Tarihi İpek Yolu'nun hem il hem de ülke turizmine kazandırılmasını istedi.

Gerçekleştirdikleri yürüyüşe ilişkin yol üzerinde bulunan tarihi han önünde açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Daharlı, "Yaklaşık 16 kilometrelik bir mesafe katettik. Bu yürüyüşte, karşılaştığımız yaylacılarla sohbet ettik. Sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemi bildiğiniz gibi kronik hastalıkları olan, diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi ayrıca kalp ve damar hastalıkları için riski azaltmak açısından çok önemli. Halkımıza, ilimize bu farkındalığı oluşturmak amacıyla arkadaşlarımızla hem doğa yürüyüşü yaparak hem de Tarihi İpek Yolu'nun tanıtımı amacıyla yürüdük. Asıl önceliğimiz olan fiziksel aktivitenin önemi, yürüyüşün sağlık açısından önemli olduğunu belirtmek amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Herkesi sağlıklı yaşam için hareket etmeye ve bu tarihi yolu görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan Mimar Lütfü Yiğit, İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen yürüyüşün farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu belirtti. Yaklaşık 8 saat Tarihi İpek Yolunda yürüdüklerini belirten Yiğit, "Yolculuk çok güzel geçti ve güzel bir organizasyon oldu. Hem 'sağlıklı yaşam için hareket et' dedik hem de tarhi yolda geçmişe bir yolculuk yaptık diyebilirim. Bu yolda karşılaştığımız yaylacıların çadırlarına konuk olup çok güzel de ağırlandık. Yaklaşık 5 yıldır Ağrı’dayız. Ağrı’nın onlarca tarihi ve doğal güzelliğini keşfedip gezme imkanı bulduk. Sağlıklı yaşamanın yollarına dikkat çekmenin yanında bu tarihi yolunda Ağrı’nın turizm destinasyonuna dahil edilmesi gerekiyor. Gerçek harika bir doğası var. Günün sonunda yorulduk ama oldukça dinç ve sağlıklı hissettik kendimizi." dedi.

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