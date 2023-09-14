Yozgat'ta 4 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 4 ay ve "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıl olmak üzere 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'yı Boğazlıyan ilçesinde yakaladı.

Jandarma, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D'yi ise Yerköy ilçesinde gözaltına aldı.

Ekipler, "silahla tehdit" suçundan 7 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.E'yi Sarıkaya ilçesinde, "resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.B'yi Yenifakılı ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.