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Güncel
İHA 08.06.2023 00:08

Ağrı’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağrı’da Cezaevi Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ağrı’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Dün gece saat 22:00 sularında meydana gelen kazada, sürücü E. A. idaresindeki araç, Hamur istikametinden Ağrı istikametine seyir halindeyken, merkez cezaevi köprüsü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü E.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü E.A’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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