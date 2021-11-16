İş birliği protokolü Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu ve Ağrı Sürücü Kursları Derneği arasında imzalandı.

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreninde Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ, Daskef Başkanı Kenan Çetin, Ağrı Sürücü Kursları Derneği Başkanı Nasır Çeper, ASKF Başkan Vekili Mehmet Hali Yakut ve Başkan Yardımcısı Abdullah Atilla yer aldı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Kösedağ, “Ağrı’da bir ilke imza attık. Protokol ile sporcuların ücretsiz ehliyet alabilmeleri sağlanacak. Protokol gereği ilimizde bölgesel ve yerel ligde bu sezon beş karşılaşmaya çıkmış, ya da ilimizi herhangi bir branşta ulusal düzeyde temsil etmiş sporcular, zorunlu vergiler hariç ehliyet almak için ücret ödemeyecek” dedi.