Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 05:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da sıcak su havada dondu Başkan Sayan dondurucu soğuğu gözler önüne serdi
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dondurucu soğuğu gözler önüne sermek için kaynar suyu havaya attı.
Belediye Başkanı Savcı Sayan dondurucu soğuğun etkisini göstermek için, termometreler eksi 22 dereceyi gösterdiğinde Ağrı Belediyesi önünde kaynar suyu havaya attı.
Havaya atılan sıcak su, dondurucu soğuğun etkisiyle saniyeler içinde dondu. Başkan Sayan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Etiketler: Ağrı Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı
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