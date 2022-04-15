Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Ağrı’da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.
Ağrı’da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.
Ağrı’da Nisan ayının ortasında aniden düşen hava sıcaklığı ile birlikte kentte kar yağışı etkili oldu.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı karla kaplandı.
Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Ağrılılar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Etiketler: Ağrı Kar Yağışı
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