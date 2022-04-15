Dünyanın manyetik alanı, elektrik rüzgarını gezegenin kutuplarına doğru saptırarak insanlığı güneş rüzgarından koruyor.

Bununla birlikte, yaklaşık 80-100 yılda bir, Güneş'in doğal yaşam döngüsü nedeniyle, bu rüzgarlar, tüm Dünya'yı kapsayan ve birkaç ay süren internet kesintilerine neden olabilecek süper güneş fırtınalarına dönüşüyor.

Yeni bir araştırmaya göre, bu şiddetli güneş fırtınası gerçekleşirse dünya internetsiz kalabilir.

Dünya'nın manyetik alanı etkilenebilir

Olası bir güneş fırtınasının Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etki yaratabileceği düşünülüyor.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkileyebilir. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

Dünya güneş fırtınasına hazır mı?

Irvine ve VMware Research'ten Sangeetha Abdu Jyothi, California Üniversitesinde yapılan araştırmada böylesine aşırı bir uzay hava olayına karşı mevcut internet altyapısının sağlamlığını değerlendirdi.

Araştırmacılar, küresel internet altyapısının hayati bir parçası olan uzun mesafeli fiber optik hatların ve denizaltı kablolarının, Koronal Kütle Ejeksiyonları olarak da bilinen güneş süper fırtınaları tarafından Dünya'nın kabuğunda üretilen akımlara karşı savunmasız olduğunu tespit etti.

Çalışma, bu güneş fırtınalarından gelen akımın elektrik hatları gibi uzun iletkenlere girip zarar verebileceğini ortaya koydu.

Fırtına, siber güvenlik zafiyetine de yol açabilir

En son 162 yıl önce yaşanan bu durum oldukça büyük bir iletişim krizine yol açmıştı. Neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük.

Günümüzde nükleer olmayan bir savaşta, karışıklık çıkartmak için en iyi ve en ucuz yöntemin siber saldırı olduğu düşünülürse günlerce sürecek internet kesintisinin, dünyanın birçok yerinde siber güvenlik zafiyetine de yol açması olası.

Küresel internetin günlerce kesilmesi, milyarlarca dolarlık zarar anlamına da geliyor.