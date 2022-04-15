Haber Giriş: 15 Nisan 2022 Cuma 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da kar etkili oldu
[Fotoğraf: AA ]
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gece başlayan kar ilçeyi beyaza bürüdü.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Çerkeş ilçesinde aralıklarla yağan kar nedeniyle sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: Çankırı Kar Yağışı
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