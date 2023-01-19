Ağrı'da yürütülen kampanya ile Osmaniye İl Müftülüğü ve hayırsever vatandaşların destekleriyle alınan bot ve montlar ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, `Soğuk kış günlerinde evlatlarımız üşümesin diye bot ve mont hediye ederek yüzlerinin gülümsemesine vesile olduk. Bu sebeple daha fazla çocuğumuzu ısıtmak ve yüzlerini gülümsetmek için tüm halkımızı üşüyen evladımız kalmasın diyerek bu hayırlı organizasyona destek vermeye davet ediyorum. Ayrıca buradan Osmaniye Müftülüğü ile hayırsever vatandaşlarımıza destekleri için şükranlarımı arz ediyorum` dedi.