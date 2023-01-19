Muğla’da kayıt dışı öğrencilerin okullara erişimi ve okullaşma oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar başarıyla yürütülüyor.

İl genelinde eğitim sistemine farklı sebeplerle dahil olamayan öğrencilerin yeniden eğitimle, okulla buluşturulması için lise çağında çocuğu olan velilere örgün öğretim, açık öğretim ve mesleki eğitim merkezi seçenekleri konusunda bilgi verilerek kendileri için en uygun buldukları sisteme çocukları dahil ediliyor.

MESEM'lere kayıtlı öğrenci sayısı 11 bine ulaştı

Tercihte ilk sırada yer alan Mesleki Eğitim Merkezlerine (MESEM) kayıtlı öğrenci sayısı, geçtiğimiz 2022 yılında il genelinde yüzde 500 artarak 11 bine ulaştı. Eğitimle Yeniden Buluşma projesi ile birlikte ocak ayında, kayıt dışı öğrencilerden MESEM'lere büyük oranda kayıt başvurusu gerçekleşti. Bu sayede ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95'ten yüzde 97'ye yükseldi.

Projede, Merkezi Nüfus İdare Sistemi'ndeki (MERNİS) güncel nüfus ve adres bilgileri dikkate alınarak okula kayıtsız çocukların sistem tarafından otomatik tespit ve takip edilmesine yönelik e-Okul sistemine entegre modül hazırlandı.

Modülle örgün eğitimde ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından büyük olmamak şartıyla zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin otomatik tespiti sağlanıyor.

Eğitimde feda edilecek tek bir çocuğun olmadığını vurgulayan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, "Bakanlığımızın eğitimde kapsayıcılık ve fırsat eşitliğini merkeze alan hedefleri doğrultusunda, çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturmaya devam ediyoruz. Eğitimde marka şehir olan Muğla’mızda, okul öncesinden ortaöğretime, eğitimin her kademesindeki öğrencilerimizi eğitimin tüm etkenlerinden faydalanması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanlığımızın 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesinde, ilimizde çeşitli sebeplerden dolayı öğrenim göremeyen dezavantajlı çocuklarımızı da tespit ederek eğitime dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.