Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da jandarma ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, denetimlerde servis aracı sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti.
Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yaptı.
Jandarma ekipleri kontrol ettikleri servislerde, sürücüler ve öğrencileri uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.
Etiketler: Ağrı Denetim Yüz Yüze Eğitim Jandarma Genel Komutanlığı
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