Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amanos Dağları'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Defne ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Ballıöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Hatay
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