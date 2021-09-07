Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerinde heyelan kaldırma çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara-İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 72. kilometresinde TEİAŞ tarafından çalışma yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve İzmir istikametlerinde 19 kez aynı anda 10'ar dakika olmak üzere trafik durdurulacak.

Balıkesir-İvrindi yolunun 27-29. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 48 ve 50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Rize-Pazar istikametinde bulunan güney tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşıma saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Kırşehir-Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-65. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sürdürülüyor.