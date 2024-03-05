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Güncel
İHA 05.03.2024 14:19

Ağrı’da elektrikli soba alev aldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Ağrı’da elektrikli soba alev aldı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan iki katlı bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Elektrikli sobadan çıktığı belirlenen yangın, iş yerinde maddi hasara yol açtı. İş yeri sahiplerinin yangını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Doğubayazıt itfaiye ekipleri, polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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