Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da dondurucu soğuklar martta da etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derece ölçüldüğü Ağrı'da, ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Mart ayında dere ve nehirlerin buzla kaplandığı kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, araç camları dondu.
Kırağı tutan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.
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