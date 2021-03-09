Suriye'nin Deyrizor kentinde 7 yıl önce evlerine isabet eden bombanın patlaması sonucu şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan ve sol dizinden aşağısı ampute olan Şeyma, olayda annesi ve kardeşleriyle birlikte 8 yakınını kaybetti.

Babası Abdusellam Elcellud ile Türkiye'ye sığınan Şeyma'nın durumunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, tedavisini üstlendiği kıza protez taktırdı.

Yüz yüze eğitimin yapıldığı Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi'ne kaydı yaptırılan Şeyma, protez sayesinde okula yürüyerek gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Şeyma Elcellud, protez bacak takıldıktan sonra okula gitme hayalinin de gerçekleştiğini söyledi.

Okuyup öğretmen olmak istediğini dile getiren Elcellud, "Okula gidip gelmekte zorlanıyordum. Hatta birilerinin yardımı olmadan merdivenlerden bile çıkamıyordum. Sağ olsunlar hayırseverler destek verdi ve proteze kavuştum. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarımı görüyorum. Okula gidip gelebiliyorum, arkadaşlarımla bahçede gezebiliyorum." dedi.

Siirt 14 Eylül Geçici Eğitim Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, kontrollü normalleşmeyle Suriyeli öğrencilerin eğitim gördüğü merkezde de yüz yüze eğitime geçildiğini, kaydı yapılan Şeyma'nın yaşıtlarıyla okula başladığını söyledi.

Daha önce ziyaret ettiği aileye çeşitli yardımlarda bulunduklarını ifade eden Süzgün, "Aile 2 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Şeyma'nın durumunun sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine AID Uluslararası Doktorlar Derneği kızımıza sahip çıktı. Tedavisi yapılan Şeyma'ya protez bacak takıldı. Zaten bu en büyük hayaliydi. Çok şükür kızımızın yüzü gülüyor. Artık ihtiyaçlarını karşılayabiliyor, okula gidip gelebiliyor. Onun mutluluğu bizleri de sevindirdi. Şeyma'da sınıfta yerini aldı. Kızımız Türkçe'yi yeni öğreniyor. Çok başarılı ve azimli." diye konuştu.

Baba Abdusellam Elcellud da kızının okula yürüyerek gidip gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.