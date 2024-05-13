Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G. ve oğlu E.G.'nin evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurduğu ve uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada, 106 sentetik ecza, 52 cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Evde üzerinde kimlik bulunmayan ve kendisini F.İ. olarak tanıtan kişinin, S.G.'nin eşi E.G. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin eşinin arama kaydı olduğu belirlendi

E.G.'nin hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlarından 26 yıl 4 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi E.G. ise cezaevine teslim edildi.

Şüpheli S.G.'nin oğlu E.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.