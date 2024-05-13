Şırnak'ta ‘Kitap Kurdu’ yarışmasının sınavı yapıldı

Türkiye geneli düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışması olan ‘Kitap Kurdu’nun sınavı Dicle Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

5-6-7 ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan yarışmaya ilçede 1200 öğrenci başvuru yaptı.

Toplam 120 soru

Sınavda iki kitapçık halinde toplam 120 soru soruldu. Sınav çıkışı duygularını anlatan Sukeyna Bilen, "Sınavım, kitapları okuyarak anladığım için kolay geçti. Bence kitapları okuyarak anlayanlara pek zor bir sınav değildi. Yapabileceğimiz türden bir sınavdı" dedi.

Sudenaz Keskin de "Kitap kurdu olarak okulumuza duyuru yaptılar. Ben de katıldım. Sınav çok güzeldi. Bu etkinlilerin devam etmesini istiyorum" diye konuştu.

Sınav hakkında bilgilendirme yapan TÜGVA Silopi ilçe Başkanı Fırat Haşimoğlu, "Silopi geneli bin 200 öğrenci başvurumuzu aldık. Sınavlarımızı iki okulda düzenledik. Sınava giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.