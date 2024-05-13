Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü

Malatyalı kadınlar tarafından yapılan yürüyüş Kanalboyu Caddesi'nde başlayarak Kernek Meydanı'nda sona erdi.

Pankartlarla yürüyen kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Ayşe Bağcı, bütün mazlum coğrafyalarda annelerin gözleri yaşlı, kalpleri acı ve özlem dolu olduğunu söyledi.

"Çocuklarını şehadete hazırlayan sabır timsali anneler"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 annenin öldürüldüğünü, 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini aktaran Bağcı, şöyle konuştu:

"En büyük acıları yaşan Gazzeli anneler. Cennet ayaklarının altında olan kutsal anneler 7 aya aşkındır her türlü hakları ihlal edilen evlatları elinden alınan gözyaşı yerine kan akıtan Gazzeli anneler. Gazze'de anne olmak, öyle sıradan kolay bir şey değil zira Gazzeli anneler, doğmayan Meryemlerini Rablerinin dergahına adayan kahraman annelerdir. Her gece çocuklarının, ellerine ve ayaklarına isimlerini yazarak onları şehadete hazırlayan sabır timsali annelerdir."

"Bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar"

Filistinli annelerin, çocuklarının cansız bedenlerini örtecek kefen bulamadıklarını söyleyen Bağcı, "Bizler çocuklarımıza çeşit, çeşit, yemekleri servis ederken Gazze'deki anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar. Bizler çocuklarımıza çeşit çeşit yemeleri servis ederek, Gazzeli anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar" sözlerini kullandı.