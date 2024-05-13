Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.05.2024 09:52

Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü

Malatya'da, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli anneler için yürüyüş düzenlendi.

Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü
[Fotograf: AA]

Malatyalı kadınlar tarafından yapılan yürüyüş Kanalboyu Caddesi'nde başlayarak Kernek Meydanı'nda sona erdi.

Pankartlarla yürüyen kadınlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Malatya'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için yürüdü

Grup adına açıklama yapan Ayşe Bağcı, bütün mazlum coğrafyalarda annelerin gözleri yaşlı, kalpleri acı ve özlem dolu olduğunu söyledi.

"Çocuklarını şehadete hazırlayan sabır timsali anneler"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 9 bin 220 annenin öldürüldüğünü, 7 bin annenin ise 14 bin çocuğunu kaybettiğini aktaran Bağcı, şöyle konuştu:

"En büyük acıları yaşan Gazzeli anneler. Cennet ayaklarının altında olan kutsal anneler 7 aya aşkındır her türlü hakları ihlal edilen evlatları elinden alınan gözyaşı yerine kan akıtan Gazzeli anneler. Gazze'de anne olmak, öyle sıradan kolay bir şey değil zira Gazzeli anneler, doğmayan Meryemlerini Rablerinin dergahına adayan kahraman annelerdir. Her gece çocuklarının, ellerine ve ayaklarına isimlerini yazarak onları şehadete hazırlayan sabır timsali annelerdir."

"Bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar"

Filistinli annelerin, çocuklarının cansız bedenlerini örtecek kefen bulamadıklarını söyleyen Bağcı, "Bizler çocuklarımıza çeşit, çeşit, yemekleri servis ederken Gazze'deki anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar. Bizler çocuklarımıza çeşit çeşit yemeleri servis ederek, Gazzeli anneler açlıktan ağlayan çocuklarını avutacak bir parça ekmek, bir yudum su bulamıyorlar" sözlerini kullandı.

ETİKETLER
Filistin Devleti Gazze İsrail Malatya
Sıradaki Haber
Niğde'de göçükte ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Belçika'da üniversite öğrencileri İsrail'e "akademik boykot" için eylem başlattı
14:56
Türkiye Kupası finalinin adresi belli oldu
14:33
İç ve doğu kesimlerde hafta boyunca sağanak etkili olacak
14:19
Herkes İçin Hareketlilik mobil uygulaması bu yıl hayata geçirilecek
14:11
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı
14:18
Alman Bild gazetesi, İsrail'i protesto eden akademisyenleri hedef gösterdi
Öğrenci pansiyonundaki bir oda güvercin "Bayram"a ayrıldı
Öğrenci pansiyonundaki bir oda güvercin "Bayram"a ayrıldı
FOTO FOKUS
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şehade işinin başında
İsrail saldırısında bacağını kaybeden TRT Arabi kameramanı Sami Şehade işinin başında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ