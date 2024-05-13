Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Batman’dan aldığı samanı tırıyla Giresun’a götürdüğü öğrenilen Masum Durmaz, Kürtün ilçesine bağlı Elceğiz köyü mevkiinde aracının kontrolünü kaybetti.
Yan yatan tır tek şeritli karayolunu ulaşıma kapattı.
Trafik kazasınınardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Durmaz’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.
Sürücü Durmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik kazasında devrilen tırın yolu komple kapatması nedeniyle Gümüşhane-Giresun yolu 1 saat kapalı kaldı.
Karayolları ekiplerinin müdahalesi ve çekicinin gelmesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.