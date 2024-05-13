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Güncel
İHA 13.05.2024 09:56

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu olan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yolu tamamen kapatan tır nedeniyle Gümüşhane-Giresun karayolu karşılıklı olarak 1 saat kapalı kaldı.

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Batman’dan aldığı samanı tırıyla Giresun’a götürdüğü öğrenilen Masum Durmaz, Kürtün ilçesine bağlı Elceğiz köyü mevkiinde aracının kontrolünü kaybetti.

Yan yatan tır tek şeritli karayolunu ulaşıma kapattı.

Trafik kazasınınardından ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Durmaz’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kürtün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı.

Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Yol 1 saat ulaşıma kapandı

Sürücü Durmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik kazasında devrilen tırın yolu komple kapatması nedeniyle Gümüşhane-Giresun yolu 1 saat kapalı kaldı.

Karayolları ekiplerinin müdahalesi ve çekicinin gelmesinin ardından yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

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Gümüşhane Trafik Kazası
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