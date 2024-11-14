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Güncel
AA 14.11.2024 19:26

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 6'sı haklarında yapılan adli işlemin ardından salıverildi.

Gözaltına alınan S.Ö, E.C.E. ile Ş.M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.Ö. ile E.C.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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