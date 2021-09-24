Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, zanlıların üst ve ikametgahlarında yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, 4 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonda, Z.A, K.L. ile T.K'ye "uyuşturucu madde kullanmak" M.T. ve H.E'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında adli işlem yapıldı.