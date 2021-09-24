Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli için adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı sırada 5 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, zanlıların üst ve ikametgahlarında yaptığı aramada bir miktar metamfetamin, 4 sentetik hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Operasyonda, Z.A, K.L. ile T.K'ye "uyuşturucu madde kullanmak" M.T. ve H.E'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan haklarında adli işlem yapıldı.
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