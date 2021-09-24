Günlük bazda dün 898 bin 762 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 892 bin 318 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,57 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,42 ile linyit santralleri ve yüzde 14,42 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 278 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.