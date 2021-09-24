Haber Giriş: 24 Eylül 2021 Cuma 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan T.A. ile resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan C.P'yi yapılan çalışma sonucunda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.
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