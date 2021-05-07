İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte devriye görevi yürütürken aynı renk ve farklı model 2 kamyona aynı plakanın takılı olduğunu tespit etti.

Detaylı araştırma ve plaka tanıma sistemindeki kontrollerde R.V, trafikten çekildiği için kullanamadığı 2 kamyonuna, arkadaşına ait trafikte olan aynı renk kamyonunun plakalarının sahtesini takarak kullandığı belirlendi.

Ekipler, 13 bin 374 lira trafik cezası kestiği R.V'yi "resmi belgede sahtecilik" suçundan gözaltına aldı.