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Güncel
AA 27.12.2023 19:37

Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar yapıldı.

Çalışmaların ardından, Sultandağı ilçesinde oturan A.B. ve G.G. isimli şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, alkollü içki yapımında kullanılan 2 damıtma düzeneği, bin litre meyve şırası, 15 litre aroma, 2 termostatlı rezistans, 7 bidon, 2 huni ve kaçak üretilen 8 litre viski, 8 litre şarap, 6 litre bira, 4 litre rakı ve 3 alkol kiti ele geçirildi.

Ekipler, A.B ve G.G'yi gözaltına aldı.

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