Parçalı Bulutlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.12.2023 19:11

Ağrı kırsalında 33 kilo 621 gram eroin bulundu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında 2 çuval içerisinde 33 kilo 621 gram eroin bulundu.

Ağrı kırsalında 33 kilo 621 gram eroin bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt kırsalında 2 çuval içerisine gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin buldu.

Uyuşturucuyu kırsala bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, ayrıca Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarma ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki operasyonlarında, 2 bin 260 uyuşturucu hap, 420 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Erzurum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesine yürüdü
20:19
İletişim Başkanı Altun: Netanyahu, soykırımla ilgili herhangi bir şey söyleyebilecek son kişidir
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret ülkemize ve milletimize hayırlı olsun
19:26
4 yıldır aranan FETÖ'cü binbaşı yakalandı
19:15
Anadolu Otoyolu'nda kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı
19:11
Bakan Işıkhan: Ödemeler, en kısa süre içinde emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
Hollanda'da çocuklar Filistin'e destek için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yürüdü
FOTO FOKUS
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
Aras Dağları'nda "kar şelalesi" oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ