Ağrı kırsalında 33 kilo 621 gram eroin bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Doğubayazıt kırsalında 2 çuval içerisine gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin buldu.

Uyuşturucuyu kırsala bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, ayrıca Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurdukları bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Jandarma ve Gürbulak Gümrük Muhafaza ve Gümrük Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ise ilçedeki operasyonlarında, 2 bin 260 uyuşturucu hap, 420 gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.