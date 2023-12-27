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Güncel
AA 27.12.2023 18:45

Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da 7 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N.Ç, "reşit olmayan kişiyle cinsel ilişki" suçundan 10 yıl 15 gün hapis cezası olan Ö.K, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezası alan S.Ö, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.P, 15 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası alan E.B, "uyuşturucu kullanma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası olan İ.T. ve "basit yaralama"dan 2 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Ö.V. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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