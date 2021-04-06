Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da polise zorluk çıkaran 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da çevreye rahatsızlık veren ve polise direnen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Afyonkarahisar'da alınan bilgiye göre, Kadınana Caddesi'nde çevreye rahatsızlık veren alkollü E.G, H.Y, M.K. ile A.İ, kimlik kontrolü yapıldığı sırada polis ekiplerine hakaret edip ve mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, E.G'de bir miktar uyuşturucu, H.Y'de de bıçak bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, H.Y. ve M.K. tutuklandı, A.İ. serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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