Haber Giriş: 6 Nisan 2021 Salı 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da kamyonet devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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