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Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
Ekipler, ayrıca Şeyh Şamil Bulvarı ile Karşıyaka Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan iki araçta yaptığı aramada, 2 ruhsatsız tabanca ile 7 mermi ele geçirdi.
Polis ekipleri, araç sürücüleri Y.Ö ve M.G. hakkında adli ve idari işlem başlattı.
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