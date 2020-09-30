Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da inşaat işçisi, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yaşamını yitirdi.
Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Suriyeli Ammar Kurdo (25), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik direğine çıktı.
Elektrik akımına kapılan Kurdo'nun yere düştüğünü gören diğer işçiler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Kurdo'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kurdo'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Son Haberler
- 14:12
- 14:08
- 13:59
- 13:57
- 13:37
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da kaçak avlanmada kullanıldığı tespit edilen 50 bin metre balık ağı imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz