İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 2 bin uyuşturucu hap, 120 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y, Z.N. ve Ş.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.