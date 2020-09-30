Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri 25-26 Eylül'de Faydalı Mahallesi Kozan-Kadirli kara yolu Çukurköprü mevkisinde yol kontrol ve araması yaptı.

Uygulamada maske takmadığı belirlenen 6 kişiye 900'er lira idari ceza uygulandı.

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan aranan bir kişinin de gözaltına alındığı denetimde, 37 araç sürücüsüne 20 bin 435 lira trafik cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.