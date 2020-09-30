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Adana'da trafik uygulamasında 195 sürücüye ceza yazıldı
[Fotoğraf:AA]
Adana'da jandarma ekipleri trafik uygulamasında 195 sürücüye 92 bin 841 lira ceza uyguladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25-27 Eylül'de trafik ve asayiş timleriyle kara yollarında denetim yaptı.
Uygulamalarda 2 bin 797 araç denetlendi, 195 sürücüye 92 bin 841 lira ceza yazıldı, 29 araç trafikten men edildi.
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