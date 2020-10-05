İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 12 kişiye toplam 10 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekipler, Şeyh Şamil Bulvarı ile Bedesten Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 4 araçta yaptığı aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 475 gram esrar ve 11 mermi ele geçirdi. Araçlardaki 6 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.