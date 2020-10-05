Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da kaçak kazı yapan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 7 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Gökvelioğlu Mahallesi Dağyanı mevkisinde, define arama maksatlı izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğinde olan kazı bölgesinde 7 şüpheli suçüstü yakalandı.
Operasyonda, jeneratör, delici ekipman, 3 kürek, kazma, balyoz, 8 metre uzunluğunda elektrik kablosu, murç ve eldiven ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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