Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi'nde B.Ö'nün yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda, B.Ö'nün ev ve eklentilerinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.