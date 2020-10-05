Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Ekip, operasyon düzenlediği deponun ağzına kadar kolilerle dolu olduğunu gördü. Kolileri inceleyen ekip, gümrük kaçağı 28 milyon 800 bin makaron buldu.

Polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.