Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen M.D'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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