Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kumar oynayan 16 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da bir evin terasında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynadığı belirlenen 16 kişiye 70 bin 440 lira ceza verildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Olucak Mahallesi'ndeki bir evin teras katında kumar oynandığı bilgisi aldı.
Harekete geçen ekipler, ikamete yaptığı baskında terasta 16 kişiyi, kumar oynarken yakaladı. Adreste yapılan aramada ele geçirilen kumar malzemelerine el konuldu.
Bu kişilere, kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 70 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.
İkamet sahibi M.Y'ye de "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
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