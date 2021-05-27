Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 12 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da gümrük kaçağı 12 milyon makaron yakalanan operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.
Depodaki koli ve poşetlerde gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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