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Afyonkarahisar'da jandarmadan helikopterle trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan trafik denetimi yapıldı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri tarafından Çay-Bolvadin-Emirdağ karayolunda gerçekleştirilen uygulamada, kurar ihlalleri yapan sürücüler tespit edildi.
4 noktada ve havadan yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 21 sürücüye toplam 16 bin 38 lira para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi.
Havadan Mİ-17 tipi helikopterle gerçekleştirilen denetime, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Halit Gülten, Asayiş Şube Müdürü Jandarma Yarbay Adnan Çelebi ve Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören katıldı.
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