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Güncel
AA 08.11.2023 10:51

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki (AKÜ) kulüp ve topluluklardaki bir grup öğrenci, İsrail'in, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
[Fotograf: AA]

Öğrenciler, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla üniversite yerleşkesinin tören alanında toplandı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Selim Demirel, İsrail'in, Filistinli Müslümanlara yönelik davranışlarını telin etmek için toplandıklarını söyledi.

Demirel, Filistinlilerin direnişlerinde yalnız olmadıklarını dile getirdi:

"İsrail'e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir."

Demirel, Müslüman devletleri, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile Birleşmiş Milletleri, zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye çağırdıklarını vurguladı.

Açıklamanın ardından öğrenciler, yerleşke içerisindeki Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gazze'den Aksa'ya" konferansına katıldı.

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