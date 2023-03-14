Valilik B Blok Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, vatandaşların sorularına en kısa sürede çözüm bulamaya çalıştıklarını söyledi.

Vali Yiğitbaşı, deprem dolayısıyla bir süre ara verdikleri toplantılara yeniden başladıklarını belirterek, "Bana doğrudan veya sosyal medya üzerinden de ulaşanlar oluyor. Başka illerden de ulaşan vatandaşları ilgili müdürlere yönlendirerek çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşların her türlü talebini dinleyerek cevapsız bırakmıyoruz. Başka illerdeki vatandaşların sorunlarının çözümüne de katkı sunuyoruz. Bugün de vali yardımcılarla, il müdürleriyle ve muhtarlarla Afyonkarahisarlı vatandaşların sıkıntılarını gidermek için buradayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Yiğitbaşı, vatandaşların sorunlarını dinledi.