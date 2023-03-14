Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Çorum'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İbrahim E. (45) yönetimindeki otomobil, park halindeki 19 VT 325 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Murat M.K. (29) yaralandı.
Ferhat T. (38) idaresindeki tır, Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde bankete çarptı. Sürücü Ferhat T. yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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