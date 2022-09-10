Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 2 bin 794 sentetik hap ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 2 bin 794 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burmalı Mahallesi Uzun Çarşı'da belirlediği iki iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda, 2 bin 794 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda, A.S ve S.K, gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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