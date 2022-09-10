İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burmalı Mahallesi Uzun Çarşı'da belirlediği iki iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 2 bin 794 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, A.S ve S.K, gözaltına alındı.